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Kızılay'dan 'Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu' konseri
Türk Kızılay Talas Şubesi tarafından Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu konseri yapılacak.
Türk Kızılay Talas Şubesi tarafından Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu konseri yapılacak.
Türk Kızılay Talas Şubesi tarafından düzenlenecek olan Engelsiz Türk Halk Müziği Korosu konseri, 11 Haziran Salı günü Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Kongre ve Kültür merkezinde saat 19.30’da başlayacak.