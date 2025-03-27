Kızılay Genel Merkez Yönetimi, Kayseri'de İftar Programına Katıldı

Programda öğrencilere yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

Ziyaret sırasında Göktim Akademi atölyesini gezerek yapılan çalışmaları büyük bir hayranlıkla izleyen yönetim kurulu üyeleri, aldıkları bilgiler için teşekkür etti. Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, bu ziyaret ve ilgi için kendilerine teşekkür etti.