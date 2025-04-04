'Sokak hayvanı yoktur sahipsiz hayvan vardır'

Veteriner Hekim Mehmet Ergüden, 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü ile ilgili açıklamalarda bulunarak sokak hayvanlarının yaşam koşulları hakkında bilgiler verdi. Hekim Ergüden: “Farkındalık olarak ne yapmak lazım? Özellikle bütün sokak hayvanları için biz insanlar olarak, halk olarak özellikle sahip çıkmamız lazım. Çünkü bunlar sahipsiz değiller. Sadece kimse bakmadığı için sahipsiz diye adlandırdığımız hastalarımızdır bunlar. En büyük sağlık sorunları açlık, hijyen ortamı, çeşitli trafik kazalarıdır özellikle. Karşılaştıkları en büyük sağlık sorunları bunlardır. Bunlar genel olarak çok gördüğümüz olaylar. Öncelikle bu hayvanlar sahipsiz değil aslında hepimizin hayvanlarıdır. Bir tas mama, bir tas su bırakabiliriz veya daha uygun bir ortamlarda kalabilirler. Örneğin kedi kulübeleri, kedi evleri olur bu gibi ortamlarda sağlayacağımız şartlarımız, daha uygun ortamlar olabilir. Sadece 365 günde tek gün değil. Bizim için 365 günün her günü hayvan korumadır aslında. Bugünü, yarını, sonraki günleri her gün yaz, kış hayvanların suya, kuru mamaya gereksinimi vardır. O yüzden elimizden geldiği kadar bütün halk olarak kuru mamaların sularını takip etmeliyiz. Aynı zamanda da sağlık sorunlarını takip etmemiz lazım. Bu konularda özellikle biz hekimler, kurum ve kuruluşların elinden geldiği kadar sokak hayvanlarına faydalı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Hekim Ergüden, sokakta beslenilen hayvanların nasıl beslenmesi gerektiği hakkında bilgiler vererek şunları söyledi: “En büyük hatalarımız evden artan tavuk kemikleri, acılı yiyecekler, hayvanlarda ciddi anlamda bağırsak sorunlarına sebep oluyor. Çiğ et türevleri, hayvanlarda iç parazitlere sebep olduğu için kesinlikle evden artan yemek olmamalı. Genelde kuru mama, en doğru ve en sağlıklı beslenme şekli. Bugün için her bir kişi evinin önüne, apartmanın yanına, parka, bahçeye bir mama, bir kap su koyarsa çok doğru olur. Onlar mutlu olur, hepimiz mutlu oluruz. Özellikle sokak hayvanı olmaz, sahipsiz hayvanlar olur. Biz de bunların sahipleriyiz.”