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Parkta yaşanan silahlı tehdit ve gasp olayında 2 kişi tutuklandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından M.E. (26) ve M.I. (35), 'Gasp (Yağma)' ve 'Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Parkta yaşanan silahlı tehdit ve gasp olayında 2 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucu, şüpheli şahıslarca bir parkta gerçekleştirilen gasp (yağma) ve silahlı tehdit olayıyla ilgili olarak şüphelilerin saklandıkları adrese operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde, bahse konu olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.E. (26) ve M.I. (35), suça konu olayda kullanılan bıçak, puşi ve maske ile birlikte saklandıkları adreste yakalandı. Şahısların saklandığı adreste yapılan aramalarda 13 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi. M.E. (26) ve M.I. (35), çıkarıldıkları mahkemece “Gasp (Yağma)” ve “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Bulundurmak” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi

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