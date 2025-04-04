Adana Demirspor – Kayserispor: 0-2

Sezonun 30’uncu haftasına 30 puanla giren Kayserispor, bugün deplasmanda Adana Demirspor’a konuk oldu. Sarı kırmızılılar ilk yarıyı Kartal Kayra Yılmaz’ın golü ile önde tamamladı. Kayserispor ikinci yarının 9’uncu dakikasında Bahoken ile farkı ikiye çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 10’uncu dakikasında Kartal Kayra Yilmaz, Kayserispor'u öne geçirdi... Gökhan’ın derin pasıyla sağ kanattan savunma arkasına hareketlenen Ramazan, köşe gönderinin önünden penaltı noktasına dogru orta kesti. Topu iyi takip eden Kartal sag ayağının içiyle gelişine vurdu ve uzak direğin dibinden ağları havalandırdı: 0-1.

Maçın 25’inci dakikadında ön alanda topu kapan Bourabia Cardoso’ya pas attı. Cardoso’nun yerden sert şutunu kaleci Vedat kornere çeldi.

Maçın 54’üncü dakikasında Bahoken farkı ikiye çıkarttı. Kayserispor savunmasında Carole’den aldığı topla rakip alana giren Cardoso, penaltı noktasına topu attı. Pası iyi takip eden Bahoken farkı ikiye çıkardı: 2-0.



Maçın 79’uncu dakikasında Kayserisporlu Kartal Kayra kendisine yapılan faulün ardından yerde kaldı. İki takım futbolcuları arasında kısa süreli çıkan tartışmada Kayserispor’dan Ramazan, Adana Demirspor’dan Abdulsamet ve Tolga sarı kart gördü.

Maçın 90+4’üncü dakikasında Kayserisporlu Gökhan Sazdağı kırmızı kart gördü.



MAÇIN KİMLİĞİ

STAD: Yeni Adana

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu, Bilal Gölen, Mehmet Akıncık

ADANA DEMİRSPOR: Vedat – Arda Okan, Burhan (Dk.83 Yusuf Buğra), Tolga, Abdulsamet, Osman (Dk.65 Ali Yavuz), İzzet (Dk.83 Bünyamin), Maestro, Tayfun, Salih (Dk.83 Aymbetov), Alioui (Dk.65 Ozan)

KAYSERİSPOR: Bilal – Gökhan, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Attamah (Dk.73 Ackah), Kartal Kayra (Dk.90 Mehmet Eray), Ramazan (Dk.80 Ramazan), Bourabia (Dk.80 Baran Ali), Cardoso, Bahoken (Dk.73 Nazon)

GOLLER: Dk.10 Kartal Kayra, Dk.54 Bahoken (Kayserispor)

KIRMIZI KART: Dk.90+4 Gökhan (Kayserispor)

SARI KART: İzzet, Abdulsamet, Tolga (Adana Demirspor) Kartal Kayra, Attamah, Ramazan, (Kayserispor)