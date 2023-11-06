Kızına yaptığı bebek 60 yıldır mahallelinin geçim kapısı oldu

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesinde bir kadının kızına yaptığı ve turistler tarafından ilgi görünce yöre halkının ekmek kapısı haline gelen Soğanlı Bebeği, 60 yıldır kadınların ev ekonomisine katkı sağlıyor. Kurdukları kooperatif ile güçlerine güç katan kadınlar, üretimi de artırdı.

"Kapadokya’nın giriş kapısı" olarak nitelendirilen Yeşilhisar ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi’nde yaşayan Hanife nine, oynasın diye kızına 60 sene önce bir bebek yaptı. Bölgeye gelen bir turistin bebeği beğenip kızın elinden alması üzerine bebek üretimi artırılan, "Soğanlı Bebeği" adı verilen ve tescili de alınan bebek, 60 yıldır yöre halkının ekmek kapısı oldu. Kadınların büyük emek vererek yerel özelliklere sahip çeşitli motif ve pullarla süslenen ve el işi üretim tekniğiyle hazırladığı bebekler, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in kentte göreve başlamasıyla kurulan kadın kooperatifinde daha da gün yüzüne çıktı. Pazen, basma, patiska ve tülbent ile siyah yün ip veya orlondan örülmüş saçla, baş kısmı aynı kumaşlardan kutnu, kadife ve tülden dikilmiş, şalvar, elbise, işlik, önlük, entari ve gelinlik giydirilerek ve elinde mini su testisi, tahta kirmen, mini bebek, tahta yaba veya kolunda kolçak ile süslenen bebekler, yoğun ilgi görüyor.

"Herkes bu bebekten ekmek yedi"

Bebeğin hikayesini anlatan Soğanlı Bez Bebekleri Girişimci Kadınlar Kooperatifi Başkanı Fatma Kumral, “Bu bebeğin tarihi 60 seneye dayanıyor. Burada yaşayan Hanife nine oynasın diye kızına bebek yapmış. Çok değil ama o zamanlarda da buraya turist geliyormuş. Gelen bir turist çocuğun elinden bebeği alır ve para verir. Annesine “birisi benim bebeğimi aldı ve para verdi” der. Annesine çocuğuna yeniden bebek yapar ve o şekilde devam eder. Onu görünce komşuları yapar. Bu bebek köyümüzün geçim kaynağı oldu. Herkes bu bebekten ekmek yedi ve çocuklarını okutan oldu” ifadelerini kullandı.

"Valimize çok teşekkür ederiz"

Kadın kooperatiflerinin kurulmasında öncülük eden Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’e teşekkür eden Kumral, "Öncelikle bize bu fırsatı veren Valimize çok teşekkür ediyoruz. Bize fırsat verdiler ve bizde bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Daha da iyi olacağına inanıyorum. Kooperatifin bize çok faydası oldu. Kadınlarımız birbirine daha fazla bağlandılar. Birlik oldular ve bebek sayısını artırdılar. Çalışmak daha da ilerledi. Kadınlarımız da bu tür imkanları değerlendirsinler. Çok güzel bir imkan. Kadınlarımıza her şey yakışır, çalışsınlar" dedi.