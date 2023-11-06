'İyilik Örün' Projesinin ikincisi başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından geçen yıl hayata geçirilen, 'Çocuklarımıza İyilik Örün' projesinin ikincisi başladı.

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  • 06.11.2023 11:00
  • Güncelleme: 06.11.2023 11:10
'İyilik Örün' Projesinin ikincisi başlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) tarafından geçen yıl hayata geçirilen, ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ projesinin ikincisi başladı.

Büyükşehir belediyesi bünyesinde takdir toplayan mesleki eğitim ve kültür faaliyetleri ile vatandaşlara hizmet veren KAYMEK, sosyal ve gönül belediyeciliği alanında da gönüllere dokunmaya devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl kış ayları öncesi KAYMEK tarafından hayata geçirilen ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ projesinde deprem bölgesi de dâhil binlerce çocuğa ulaşılarak, KAYMEK kursiyerleri ve gönüllü vatandaşlarca örülen atkı ve berelerle gönüllerine dokunulmuştu. Proje ile soğuk kış günlerinde bere ve atkı ihtiyacı olan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin ihtiyaçlarının karşılanması ve bu alanda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Kampanya çerçevesinde KAYMEK kursiyerleri ve gönüllü vatandaşların el emekleriyle ördükleri klasik bere ve atkı takımları, başta köy okulları olmak üzere kentte bulunan ihtiyaç sahibi ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine dağıtılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edilen çeşitli renklerdeki örgü ipleri, klasik bere ve atkı örmek isteyen vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş.’nin bütün tesislerinde ücretsiz olarak veriliyor. Dileyenler ücretsiz olarak tedarik edilen iplerin yerine iplerini kendi imkânlarıyla da temin edebiliyor. Belirlenen ölçülerde örülecek olan bere ve atkılar için vatandaşlar, ip tesliminden itibaren 15 gün içerisinde ördükleri ürünleri örgüden artan ip ile birlikte yine KAYMEK tesislerine tutanak ile teslim ediyor.

Vatandaşlar, ‘Çocuklarımıza İyilik Örün’ projesi hakkında detaylı bilgiye 0352 231 80 31 numaralı telefon üzerinden ulaşabilecek.

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İHA

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