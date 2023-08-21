Kocası tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Olay Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. B.T. isimli kadın tartıştığı kocası A.T. tarafından silahla hafif yaralandı. Yaralanan B.T. olay yerine gelen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan A.T.’nin yakalanması için polis çalışma başlattı.