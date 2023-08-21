Kocası tarafından silahla yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı
Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda kocası A.T. tarafından silahla yaralanan B.T. hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun ağır olmadığı öğrenildi.
- 21.08.2023 18:54
- Güncelleme: 21.08.2023 18:54
Olay Melikgazi İlçesi Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. B.T. isimli kadın tartıştığı kocası A.T. tarafından silahla hafif yaralandı. Yaralanan B.T. olay yerine gelen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan A.T.’nin yakalanması için polis çalışma başlattı.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN