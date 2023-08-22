Kocasinan Belediyesi Drone ile Açık Alanları İlaçlıyor

Kocasinan sakinleri için daha sağlıklı bir çevre sunmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları drone ile GENİŞ bir şekilde ilaçlıyor. Gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını söyledi.

PAYLAŞ
  • 22.08.2023 13:06
  • Güncelleme: 22.08.2023 13:59
Kocasinan Belediyesi Drone ile Açık Alanları İlaçlıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan sakinleri için daha sağlıklı bir çevre sunmayı hedefleyen Kocasinan Belediyesi, ilçe genelindeki parklar ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları drone ile GENİŞ bir şekilde ilaçlıyor. Gelecek nesillere sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakmak için çalıştıklarını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda daha titiz davrandıklarını söyledi.

Halk sağlığını ön planda tutan bir anlayıştan hareketle ‘Sağlığınız Bizim İçin Önemli’ sloganıyla bu alanda projeler ve yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, İnsansız Hava Aracı (drone) ilaçlama ile hem zaman, hem maliyetten hem de işçilikten daha fazla tasarruf sağladıklarına dikkat çekerek; “Vatandaşların daha sağlıklı ve daha hijyenik ortamlarda yaşamını sürdürmesi için çevre temizliğinin yanı sıra periyodik olarak yaptığımız ilaçlama ve hijyen temizliğinin sıklığını genişlettik ve bu alanda etkin bir şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Sıcaklıkların yükselmesiyle teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirip, yeni bir ilaçlama programına geçtik. Kendi öz kaynaklarımızla aldığımız droneyi, Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ağaç ve bitki ilaçlamasında kullanırken, Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ise sivrisinek ve larva için ilaçlama gerçekleştiriyor. Her alanda teknolojik yeniliklere ayak uyduruyoruz. Çok fonksiyonlu olan teknolojik aleti, her alanda kullanıyoruz. Droneyi, şuanda güncel bir ihtiyaç olduğu için ilaçlama faaliyetlerinde kullanıyoruz. Ekiplerimiz, ilçe genelinde park ve yeşil alanlar başta olmak üzere tüm açık alanları düzenli bir şekilde ilaçlıyor. Gündüz olduğu gibi gecede haşere ile mücadele konusunda oluşturduğumuz güçlü ekiplerimizle çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor. Uzman personel ve donanımlı araçlarla yapılan ilaçlama çalışmaları sayesinde ilimiz sakinleri rahat bir yaz geçirmelerine katkı sağlıyoruz. Ekiplerimizin çalışmaları sayesinde bölgede kronomid denilen zararlı canlıların üremesini engelleyip, çevreye rahatsızlık vermesinin de önüne geçiyor” ifadelerini kullandı.

Haşerelere karşı mücadele çerçevesinde en etken ve çevreci yöntemi uyguladıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; gelecek nesillere daha sağlıklı ve daha temiz bir Kocasinan bırakacaklarını sözlerine ekledi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç'tan Sarız'a 'geçmiş olsun' telefonu

Başkan Büyükkılıç'tan Sarız'a 'geçmiş olsun' telefonu

Talas'ın 'Gün Evi' misafirlerini ağırlamaya başladı

Talas'ın 'Gün Evi' misafirlerini ağırlamaya başladı

Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Uyuşturucu operasyonunda 5 tutuklama

Başkan Büyükkılıç'tan Sarız'a 'geçmiş olsun' telefonu

Başkan Büyükkılıç’tan Sarız’a ‘geçmiş olsun’ telefonu

Kayseri'de, Haziran ayında 25 yatırım teşvik belgesi verildi

Kayseri’de, Haziran ayında 25 yatırım teşvik belgesi verildi

Deprem sonrası valilikten açıklama

Deprem sonrası valilikten açıklama

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

3
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

6
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir hafta bir yazar: Hüseyin ÖZHAZAR

Bir hafta bir yazar: Hüseyin ÖZHAZAR

Jeoloji Mühendisi Evsen: 'Deprem Sarız Fayı üzerinde değil'

Jeoloji Mühendisi Evsen: 'Deprem Sarız Fayı üzerinde değil'

DAHA FAZLA
Baltalı hırsız önce fotokapana, ardından jandarmaya yakalandı

Baltalı hırsız önce fotokapana, ardından jandarmaya yakalandı

Suçluların korkulu rüyası: KGYS kameraları

Suçluların korkulu rüyası: KGYS kameraları

Lozan'ın orjinal kitabı Milli Mücadele Müzesi'nde

Lozan'ın orjinal kitabı Milli Mücadele Müzesi'nde

Keriman Erkan İlkokulu ve Rasime Erkan Anaokulu'nda sona doğru

Keriman Erkan İlkokulu ve Rasime Erkan Anaokulu'nda sona doğru

Kayseri'nin ağır hasarlı ikinci çok katlı binası da yıkıldı

Kayseri'nin ağır hasarlı ikinci çok katlı binası da yıkıldı