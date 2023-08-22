Dağcılar Erciyes'in Zirvesinde Buluşacak

Türkiye'de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından başlatılan zirve tırmanışları, bu sezon da 26 Ağustos itibariyle Erciyes Dağı'nda gerçekleşecek.

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  • 22.08.2023 13:01
  • Güncelleme: 22.08.2023 13:09
Dağcılar Erciyes'in Zirvesinde Buluşacak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’de ilk kez Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından başlatılan zirve tırmanışları, bu sezon da 26 Ağustos itibariyle Erciyes Dağı’nda gerçekleşecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bulutları delen ve 3 bin 917 metreye ulaşan zirvesi, tepesinden eksik olmayan karı ile şehrin sembolü olan Erciyes Dağı’nda kayakseverlere kışın kayak keyfi yaptırırken, doğaseverlere de yazın zirve tırmanışı heyecanı yaşatıyor. Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından zirve tırmanışları bu sezon 26 Ağustos itibariyle başlıyor. Erciyes A.Ş.’nin profesyonel dağ rehberleri eşliğinde sürdürülecek olan zirve tırmanışlarında, doğaseverlere zirvede unutulmaz anlar yaşatılıyor. 26 Ağustos Cumartesi günü başlayacak olan zirve tırmanışı, 2 Eylül, 9 Eylül, 16 Eylül, 23 Eylül ve 30 Eylül haftaları ile devam edecek. Tırmanışta dağcılar her Cumartesi günü Tekir bölgesinde toplanacak. Daha sonra 2 bin 800 metredeki Dağ Evi’nde keyifli bir gece geçirecek. Sabahın erken saatlerinde tırmanışa geçen katılımcılar güneşin doğuşunu Erciyes’in zirvelerinde seyrederek manzaranın keyfini çıkaracak. Katılımcılar; yaklaşık 9 saatlik bir yürüyüşten sonra 3 bin 917 metrelik Erciyes’in zirvesine tırmanmış olacak. Zirvede 1 saat zaman geçiren dağcılar, fotoğraf çekimi yaptıktan ve zirve defterini imzaladıktan sonra Pazar günü öğle saatlerinde Tekir Yaylası’na inecekler. Detaylı bilgi almak ve zirve tırmanışları programına katılmak isteyen doğaseverler 0352 342 3917 numaralı telefonları arayarak rezervasyon yapabilecek. Zirve tırmanışı için katılımcıların, uyku tulumu ya da battaniye, yürüyüşe uygun ve dayanıklı spor ayakkabı, küçük sırt çantası, mont, polar, gözlük, şapka, sağlık raporu getirmesi gerekiyor.

Erciyes A.Ş. tarafından yıllardır başarıyla sürdürülen zirve tırmanışları, sezon boyunca her hafta sonu devam edecek.

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İHA

Kayseri Gündem
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