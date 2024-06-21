Kocasinan Belediyesi sinek ilaçlamayı unuttu mu?

Geçtiğimiz yıllarda haftada birkeç kez ilaçlanan mahallelerde yaşayan vatandaşlardan bir kısmı, mahallelerine hiç ilaçlama araçlarının gelmediğinden yakınırken, bir kısım varandaşlar da 4-5 milyon para vererek aldıkları evlerinin balkonunda oturamadıklarından şikayetçi.

Özellikle mucuk olarak isimlendirilen küçük sivrisineklerden ve kırsal alanda oldukça yaygınlaşan makas böceklerinden muzdarip olan vatandaşlar mahallelerinde yeterli ilaçlamanın yapılmadığını Kocasinan Belediyesinin sinekle mücadele konusunda yetersiz kaldığını ifade ediyorlar.