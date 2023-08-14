Kocasinan Belediyesinden çöken istinat duvarı hakkında açıklama
Kocasinan Belediyesi tarafından, Yeşil Mahallede yıkılan istinat duvarı hakkında açıklama yapıldı. açıklamada, 'Yapım şekli belediye tarafından uygun bulunmadığı için yıkılmıştır' ifadelerine yer verildi.
- 14.08.2023 23:56
- Güncelleme: 14.08.2023 23:56
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'de belediye tarafından yapılan istinat duvarı çöktü. Çıkan görüntüler sonrası Kocasinan Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapım şekli belediye tarafından uygun bulunmadığı için yıkılıp müteahhit tarafından extra bir bedel ödenmeden uygun şekilde tekrar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN