Kocasinan Belediyesinden çöken istinat duvarı hakkında açıklama

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeşil Mahalle'de belediye tarafından yapılan istinat duvarı çöktü. Çıkan görüntüler sonrası Kocasinan Belediyesi tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yapım şekli belediye tarafından uygun bulunmadığı için yıkılıp müteahhit tarafından extra bir bedel ödenmeden uygun şekilde tekrar yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.