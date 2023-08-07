Kocasinan Çağrı Merkezi en çok 'asfalt yol' için aranıyor

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2016 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Çözüm Merkezi ile ilgili, 25 Ağustos 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Çözüm Merkezi, torpilli telefon numarasıdır dedi.

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  • 07.08.2023 11:16
  • Güncelleme: 07.08.2023 11:53
Kocasinan Çağrı Merkezi en çok 'asfalt yol' için aranıyor
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 2016 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Çözüm Merkezi ile ilgili, "25 Ağustos 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Çözüm Merkezi, torpilli telefon numarasıdır" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, belediye hizmet binası seminer salonunda gerçekleştirilen basın toplantısında, çözüm merkezi ile ilgili konuştu. Çözüm merkezinin çalışmaları hakkında bilgiler veren Çolakbayrakdar, "25 Ağustos 2016 yılında hayata geçirdiğimiz Çözüm Merkezi, torpilli telefon numarasıdır. Çünkü vatandaş benden bir talepte bulunduğu zaman bende 0(352) 222 70 00’nolu numarayı arayıp, söylüyorum. Bundan dolayı torpilli hat diyoruz. Herkesin rahatlıkla ulaşabileceği ve herkesin belediyeyle olan taleplerini bu hat üzerinden yönetebileceği bir telefon numarasıdır. Bir telefonla belediyenin tüm birimlerine ulaşabileceğiniz ve hizmeti vatandaşın ayağına götüren bir iletişim hattıdır. Biz diyoruz ki; ‘Kocasinan Belediyesi’ne ve ‘Başkana’ her turlu ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu uygulama ilçe sakinlerimizle belediyeyi birlikte yönetme tarzıdır. Vatandaşlarımızın beklentilerini isteklerini ve taleplerini yerine getirebiliyorsak, vatandaşlarımızı mutlu edebiliyorsak yönetim tarzı olarak doğru bir yönetim sergiliyoruz demektir. Bu anlayışı da sahaya yansıtma noktasında atmış olduğumuz önemli adımlardan bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımız bizim baş tacımızdır" diyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Vatandaşımızı önemsiyoruz ve beklentilerini hızlı bir şekilde karşılamak için Çözüm Merkezi ile sonuç odaklı çözüm üretiyoruz. Özellikle pandemi süreci gibi hiç evinden çıkamayan vatandaşımızın yanında olduk. Yani Kocasinan Belediyesi hiç düşünmediğiniz zaman ansızın yanınızda oluyor. Sadece talep değil, zaman zaman vatandaşımızın memnuniyetini ve teşekkürlerini alıyoruz. Ayrıca Çözüm Merkezinin yazılımı tamamen belediye personelimiz tarafından yapılmış olan bir sistemdir. Her türlü iletişim kanalından bizlere ulaşılıyor. İlçe sakinlerimiz, isteklerini yüz yüze iletebilmenin yanı sıra her türlü iletişim kanalı; sosyal medya, Kocasinan Belediyesi’nin web sitesi, mobil uygulamalı cep telefonu ve Watsapp hattı 0(352) 222 70 00 numaralı telefon numarasından her şekilde belediyeye anında ulaşabiliyor. Kocasinan Belediyesi hem 7/24 saat çalışan bir belediye hem de 7/24 saat ulaşılan bir belediyedir” diye konuştu.

"Vatandaşlar yapılan çalışmayı siteden takip ediyor"

Başkan Çolakbayrakdar; “Fen İşleri Müdürlüğü’müzün sahadaki yapmış olduğu bütün çalışmaları, Kocasinan Belediye’mizin web sitesi www.kocasinan.bel.tr adresinde açtık ve vatandaşımızın takibine sunduk. Vatandaşlarımızı, yapılan çalışmanın hangi aşamada olduğunu ve hangi mahallede ne yapılıyorsa sürecin tamamı hakkında bilgilendiriyoruz. Bu noktada 2016 yılından bu zamana kadar toplam 235 bin 835 kayıt aldık ve buda ayda 3 bin 973 talep geldiğini gösteriyor. En çok talebin olduğu konulardan bazıları ise yol, asfalt, park, kentsel dönüşüm, ilaçlama gibi çalışmalar oluyor. 13 personelle bu çalışmaları ürütüyoruz” şeklinde konuştu.

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İHA

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