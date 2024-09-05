Kocasinan'dan hububat eleme ve paketleme tesisi

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı işbirliğiyle çiftçileri desteklemek ve ürün çeşitliliği ile tarımsal üretimi artırmak amacıyla hayata geçirilen Hububat Eleme ve Paketleme Tesisi’nde ilk deneme üretimi gerçekleştirildi. Deneme üretimini takip eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Çiftçilerimizin emeği, Kocasinan’da modern tesisle değer bulacak ve ürün kalitesi yükselirken üretimde artacak" dedi.

Hasanarpa Mahallesi’nde tesisin ilk deneme üretimini kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, model olacak projenin Türkiye’ye ve Kayseri’ye hayırlı olmasını temennisinde bulundu. Çiftçilerin ürün kayıplarını en aza indirmek ve ürünlere katma değer sağlayarak çiftçi gelirlerini artırmak amacıyla bu tesisi hizmete sunduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla Türkiye’ye örnek olduklarını ifade etti.

Tarımsal üretimin artırılması için hayata geçirilen örnek projelerle her zaman çiftçinin yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyemizin yeni bir tesisini daha hayata geçiriyoruz. Hububat Eleme ve Paketleme Tesisimizde ilk deneme üretimini gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra çiftçi kardeşlerimizin alın teriyle ürettikleri ürünleri eleyip paketleyeceğimiz tesisimiz hizmete girecek. Buğday, arpa, nohut, ayçekirdeği, fasulye, mercimek gibi ürünlerin elenip 50 kilograma kadar paketlenmesine ve tohumluk olarak ayrılan ürünlerin tekrar kullanılmasına imkân sağlayacağız. Bu tesisin kurulmasında bize destek veren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na (ORAN) teşekkür ediyor, tüm çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kocasinan bölgesinde, şehrimiz yeni bir tesis kazanmakla birlikte tarımsal üretim noktasında altyapısını güçlendirecek ve tarımsal üretimi artıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla Türkiye’ye örnek olduklarını hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, Cumhuriyet’in ikinci asrında çiftçileri geleceğe taşıyacak projeler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.