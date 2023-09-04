Kocasinan Dost Kapısı açılıyor

Ailelerin anlaşmalı marketten alışveriş yapabilecekleri sosyal yardım kartı ile bu zamana kadar 68 bin 746 adet kart dağıttık. Daha önce Sosyal market diye hizmet veren Dost Mağaza’dan şu ana kadar 15 bin 935 aile faydalanmıştır” dedi.

Kocasinan Belediyesi; Seyrani Mahallesi’nde açılacak olan, paranın geçmediği Dost Market & Dost Kapısı projesinin tanıtımını yaptı. Slayt gösterisi şeklinde sunumla projenin detaylarını paylaşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sunumun ardından marketi gezdi ve alışveriş yaptı. Alışveriş sırasında da ‘Dost Eli’ kartıyla alakalı bilgiler paylaştı.

Daha önceleri ‘Sosyal Market’ adı altında hizmet veren Dost Mağaza’dan bugüne kadar birçok ailenin faydalandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda daha iyi bir Kayseri ve daha güzel bir Kocasinan için projeler üretiyoruz. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ‘Sosyal belediyecilik’ hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. ‘Dost Eli’ çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkânı sağlıyoruz. Daha önce Sosyal market diye hizmet veren Dost Mağaza’dan şu ana kadar 15 bin 935 aile faydalanmıştır. Türkiye’de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. İnsan için yapılan ve insanın yararına bir hizmet varsa, ne zaman nerde olunması gerekiyorsa Şükür Allah’a onun gayreti içerisindeyiz. Özellikle ‘Gönül Kazanı’ ile başlattığımız 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve engelli ailelerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Düzenli olarak 171 aileye yemek götürüyoruz. Gıda kurtarmada Kayseri’de tek akredite belediyeyiz. Frigofirik araç ile soğuk hava deposu sayesinde her türlü gıda maddesini taşıyıp, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz” şeklinde konuştu.

‘ÇÖLYAKLI 209 AİLEYE DESTEK OLDUK’

İhtiyaç sahibi ailelerin Dost Mağaza’dan yararlanabilmeleri için ‘Dost Eli’ sosyal yardım kartını dağıttıklarını ve verilecek kartların ailelerin sosyal durumlarına göre A, B ve C sınıflandırmalarına göre belirlendiğini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Dost Eli isimli sosyal yardım kartlarımızla, yılın 12 ayında ihtiyaç sahibi bütün ailelerimize destek oluyoruz. Ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması için anlaşmalı marketten alışveriş yapabilecekleri sosyal yardım kartı ile bu zaman kadar 68 bin 746 adet kart dağıttık. Glüten hassasiyeti olarak bilinen çölyaklı 209 aileye 5 bin 283 koli verdik. Çölyaklı ailelere glütensiz ürün paketi ile destek oluyoruz. Kayseri’de ilk başlattığımız ve diğer belediyelere örnek olan paketimizin ardından Türkiye’de yine bir ilk olan Glütensiz ‘Kayseri Mutfağı’ projemizle yanlarında yer alıyoruz. Burada Kayseri’nin yöresel yemekleri özellikle mantıyı Türkiye’de glütensiz olarak yiyebileceğiniz tek yer Kocasinan’dır. İhtiyaç sahibi asker ailelerine asker yardımı yapıyoruz. ‘Dost Eli’ ile Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz” diye konuştu. Bu projenin tamamen dijital tabanlı bir destek uygulamasının da yapılacağını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşın istediği yerden dijital yolla destek verebileceği bir sistem kurguluyoruz. Ayrıca yeni eğitim-öğretim yılının açılmasıyla birlikte A sınıfı içerisinde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize kitap, kırtasiye gereçleri dağıtımı gibi öğrenci yardımları yapıyoruz” ifadelerini kullandı.