Kocasinan, 'Evde Bakım' hizmeti devam ediyor

Kocasinan Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yatağa bağımlı hastalar, evlerinde düzenli olarak ziyaret edilerek kişisel bakım hizmeti alıyor. Sosyal belediyecilikte de örnek teşkil projelerle vatandaşların hem gönlünü kazanan hem de hayır dualarını alan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Dualarıyla her zaman güç aldığım hemşehrilerimin her şartta yanındayız" dedi.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçiren Başkan Çolakbayrakdar; vatandaşların yüzünü güldüren ve onları mutlu eden projeler ürettiklerini belirtti. Özellikle sosyal belediyecilik alanında yapılan hizmetlerle 7’den 70’e herkesin gönlünü kazandıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, geçen yıl hayata geçirilen ’Yatağa Bağımlı Evde Sağlık Hizmetleri Projesi’ ile yine gönüllere dokunduklarını ifade etti. Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü;

"Allah şifa versin. Yatağa bağımlı olup kişisel bakımlarını tek başına yapamayan vatandaşlarımıza, genç ya da yaşlı fark etmeksizin, bu hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet, sağlık açısından son derece önemli ve değerlidir. Sağlık Müdürlüğümüzle birlikte, hastaların refakatçileri gözetiminde sağlık çalışanlarımız tarafından bu hizmeti sunuyoruz. Allah, herkese sağlık ve sıhhat versin."

Birçok projeye öncülük ettiklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında vatandaşlarımıza hizmet sunuyoruz. Hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak ve yüzlerini güldürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bir yandan rutin belediyecilik faaliyetlerini en iyi şekilde yerine getirirken, diğer yandan sosyal belediyeciliği en üst seviyeye çıkardık. Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretmek için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz. İşimizi en ince detayına kadar en iyi şekilde yaparak Kocasinan’a ve Kayseri’ye değer katıyoruz. Bu doğrultuda ‘Dost Eli’ adını verdiğimiz Kocasinan Gönüllüsü Projesi ile ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor ve yüreklerine dokunuyoruz. Özellikle genç-yaşlı, kadın-erkek fark etmeksizin 7’den 70’e herkese ulaşmaya çalışıyor, her bireyin özel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyoruz. İlçemizde engelli olup yalnız yaşayan ve yemek yapamayan, ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü 225 kişiye haftanın yedi günü bir öğün sıcak yemek ikram ediyoruz. Bütün amacımız, şehrimizde yaşayan vatandaşlarımızın gönüllerine dokunacak hizmetler üretebilmektir" ifadelerini kullandı. Hayata geçirdiği sosyal projelerle insan hayatına doğrudan veya dolaylı olarak dokunan Başkan Çolakbayrakdar, "Örnek yatırımlarımızla Kocasinan’ı her zaman bir adım öne çıkarmak için çalışıyoruz" dedi. Projeden faydalanan hastalar ve hasta yakınları ise, "Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. İşi gücü rast gitsin. İyi ki var. Biz çok memnunuz. Hizmet evimize kadar geliyor. Bundan daha büyük bir hizmet olamaz. Ne kadar teşekkür etsek azdır" şeklinde konuştu.

Öte yandan Kocasinan Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yatağa bağımlı hastalar, evlerinde düzenli olarak ziyaret edilerek kişisel bakım hizmeti alıyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen sağlık ekipleri, yatağa bağımlı hastaların temel bakım ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılıyor. Vatandaşlar, belediyenin Evde Sağlık Hizmetleri’nden yararlanmak için 0352 222 70 00 numaralı hattı arayarak başvurabilir veya belediyenin Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü’ne başvurarak destek talep edebilir. Kişisel hijyen ihtiyaçlarını karşılayamayan özel ihtiyaçlı vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Evde Bakım Hizmetleri Projesi ile vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.