Başkan Büyüksimitci: 'Mobilya sektörümüz ilk sıradaki yerini koruyor'

TÜİK aralık ayı ve 2023 yılı toplam ihracat verilerini değerlendiren Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Aralık ayında ihracatımız bir önceki aya göre yüzde 7,1 oranında azalarak, 308 milyon 759 bin dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı ihracatımız ise bir önceki yıla oranla yüzde 7,3 azalarak, 3 milyar 625 milyon 381 bin dolar oldu. Kayserimizin ihracatı 2017 yılından bu yana, 6 yıldır kesintisiz olarak artmaya devam ediyordu ancak bu yıl küresel ticarette yaşanan 2 trilyon dolarlık daralmaya bağlı olarak bizde de bir miktar gerileme oldu “dedi.

2023 yılında en çok ihracat yapılan sektörleri ve ülkeleri de açıklayan Büyüksimitci, “Mobilya sektörümüz her zaman olduğu gibi ilk sıradaki yerini koruyor. Ardından elektrikli ev aletleri ve kablo geliyor. En çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında ise Almanya var. Daha sonra Irak ve ABD geliyor” diye konuştu.

Türkiye’nin çok ciddi potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Başkan Büyüksimitci, “Küresel ekonomide yaşanan ivme kaybı ile birlikte, özellikle bizim en büyük ihracat pazarlarımızın başında gelen Euro Bölgesinde yaşanan durgunluk ve talep daralması ihracatımızın artış trendinde bir yavaşlamaya sebep oldu. Özellikle pandemi ile küresel bazda başlayan zorluklar halen devam etmekte. 2024 yılında da başta Avrupa olmak üzere hedef pazarlarımızdaki talep artışlarıyla ihracatımızda daha yüksek seviyeler göreceğimize inanıyorum. Bizim potansiyelimizin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Türkiye’nin ihracatı dünya ihracatının binde 7’si kadar. Dolayısı ile gidecek çok yolumuz var. Bizler gayret eder, pazarlarımızı çeşitlendirebilir ve firmalarımızı çağın gereksinimi olan değişim ve dönüşüme iyi hazırlayabilirsek kayıplarımızı en kısa sürede telafi edeceğimize inanıyorum. Kayserili sanayiciler olarak üretim, ihracat ve istihdama katkı vermeye devam ediyoruz. Bundan sonra da daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Her türlü zorluğa rağmen özveri ile çalışan sanayicilerimizi ve tüm çalışanlarımızı can-ı gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.