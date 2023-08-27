Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi: 3 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 3 kişilik aile yaralandı.

İlçeye bağlı Battalgazi Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, A.Ç. yönetimindeki 38 AIP 747 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak ağaca çarptı. Kazada sürücü A.Ç., eşi S.Ç. ve oğulları B.Ç. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yapılan incelemelerin ardından otomobil çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.