Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2'si ağır 4 yaralı, sıkıştıkları yerden ekiplerce çıkartıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2’si ağır 4 yaralı, sıkıştıkları yerden ekiplerce çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Kelkit Bulvarı üzerinde M.C.E. idaresindeki 38 JG 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüjdeki ağaca çarptıktan sonra karşı yola geçerek takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba harcarken, sıkıştıkları yerden çıkartılan 4 yaralı ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Kazada yaralananlardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2'si ağır 4 yaralı
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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