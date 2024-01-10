Konya'da patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton 306 kilo kimyasal madde ele geçirildi

Konya'da izinsiz bir şekilde patlayıcı madde üretimi yapılan bir imalathane ve depoya düzenlenen baskında, patlayıcı yapımında kullanılan piyasa değeri 2 milyon lira olan 1 ton 306 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

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  • 10.01.2024 16:17
  • Güncelleme: 10.01.2024 16:17
Konya'da patlayıcı yapımında kullanılan 1 ton 306 kilo kimyasal madde ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Konya’da izinsiz bir şekilde patlayıcı madde üretimi yapılan bir imalathane ve depoya düzenlenen baskında, patlayıcı yapımında kullanılan piyasa değeri 2 milyon lira olan 1 ton 306 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne (KOM) bağlı ekipler Meram ve Karatay’da izinsiz bir şekilde patlayıcı madde üretimi yapılan bir imalathane ve depoya baskın düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri 2 milyon lira olan 1 ton 306 kilogram ağırlığında patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal maddelerin yanı sıra 130 bin adet tel maytap, 8 adet havai fişek, 345 adet meşale, 72 bin adet maytap, 9 bin 535 adet sis bombası ve 7 adet yanıcı madde ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

KOM ekiplerinin kaçak sigara ve alkol mesaisi sürüyor

Öte yandan, farklı bir operasyonda ise KOM ekipleri, 5 milyon 280 bin adet doldurulmuş makaron, 240 bin adet boş makaron, 3 bin 223 paket sigara, 58 kg tütün, 25 bin 250 adet sigara sarma kağıdı, yaklaşık 50 litre kaçak içki ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin tahmini piyasa değerinin 7 milyon lira olduğu belirlenirken 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ekiplerinin akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı denetimlerde ise şüphe üzerine durdurulan bir akaryakıt tankerinde 32 bin litre faturasız akaryakıt olduğu tespit edilirken, ait olduğu firmaya 3 milyon lira idari işlem yapıldığı öğrenildi.

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