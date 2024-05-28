KTO Başkanı Ömer Gülsoy: 'Kayseri, 2023 yılının en yüksek e-ticaret uyumu gösteren ikinci şehri oldu'

E-ticaret yapan firma sayımız da 2023 yılı içerisinde 9 bin 632’ye yükseldi. Bu durum şehrimiz için büyük bir başarı ve e-ticaret konusunda iyi bir ivme kazandığımızın kanıtıdır” dedi.

Kayseri Ticaret Odası Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy’un ve Kültepe Kazı Başkanı ve Arkeolog Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda 5 gündem maddesi karara bağlandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaki E-Ticaret Bilgi Platformu’nun yayınlamış olduğu Uyum Endeksi Raporu’na göre Kayseri’nin en yüksek e-ticaret uyumu gösteren ikinci şehir olduğunu ifade eden Başkan Ömer Gülsoy, “İstanbul’un hemen ardından şehrimiz ikinci sırada yer alıyor. Kayserimizde e-ticaret yapan firma sayımız da 2023 yılı içerisinde 9 bin 632’ye yükseldi. Bu durum şehrimiz için büyük bir başarı ve e-ticaret konusunda iyi bir ivme kazandığımızın kanıtıdır. Kayseri Ticaret Odası olarak; dijitalleşme ve e-ticaret konusunda bugüne kadar vermiş olduğumuz eğitimlerimizin, panellerimizin de büyük katkısı olduğunu düşünüyoruz. E-ticaret hususunda yakalamış olduğumuz başarıdan ötürü bütün firmalarımızı ve çalışanları yürekten tebrik ediyorum” dedi.