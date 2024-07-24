KTO eski meclis başkanı Bekir Adıyaman vefat etti

KAYİMDER (Kayseri İnşaat Müteahhitleri Derneği) eski başkanı, KTO eski meclis başkanı Bekir ADlYAMAN hakka yürüdü. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

KTO eski meclis başkanı Bekir Adıyaman vefat etti
Kayseri GündemEditör

KAYİMDER (Kayseri İnşaat Müteahhitleri Derneği) eski başkanı, KTO eski meclis başkanı Bekir ADlYAMAN hakka yürüdü. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

KTO’da uzun yıllar meclis başkanlığı görevini üstlenen Bekir Adıyaman, uzun yıllar KTO’da görev almış, Belsin Seygalan Kooperatifi’nde de görev üstlenmişti. Bekir Adıyaman burada üstlendiği görevle bir çok kişinin ev sahibi olmasını sağlamıştı.

KTO'dan Taziye Mesajı
Kayseri Ticaret Odası, Adıyaman'ın vefatının ardından şu taziye mesajını yayımladı: "Kayseri Ticaret Odası'nın eski Meclis Başkanlarından Bekir Adıyaman'ın vefat ettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cenazesi 24 Temmuz Çarşamba günü Hulusi Akar Camii'nden kaldırılacaktır."

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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