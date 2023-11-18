Kültepe kazılarında 4200 yıllık zeytin çekirdeği bulundu

Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan bulgular tarihe ışık tutmaya devam ediyor. Kazı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu sürdürülen çalışmalar sonucunda ilk defa zeytin çekirdeklerinin bulunduğunu, hasır, heybe ve kilim gibi eşya kalıntılarına da rastlandığını söylerken bulunan zeytin çekirdeklerinin 4200 yıllık olduğuna dikkat çekti.

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  • 18.11.2023 22:35
  • Güncelleme: 18.11.2023 22:35
Kültepe kazılarında 4200 yıllık zeytin çekirdeği bulundu

Kayseri’de bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri’nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları devam ediyor. Yapılan kazılarda çıkan bulgular ise tarihe ışık tutuyor. Bu kapsamda Kültepe’de yapılan çalışmalarda 4200 yıllık zeytin çekirdeğine rastlandı.
Zeytin çekirdeklerinin yanı sıra kilim, hasır ve heybe gibi eşyalara dair kalıntılar da bulunduğunu belirten Fikri Kulakoğlu, bölgede tarım ve toplayıcılığın yaygın olduğunu belirtti. Yapılan çalışmalar doğrultusunda Anadolu coğrafyasının farklı kültürel ve iklimsel değişimleri de ortaya çıkmaya devam ediyor. Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu; daha öncelerinde bölgede 4100 yıl öncesine dayanan buğday kalıntılarına rastlandığını belirtirken bölgede zeytin çekirdeklerine ilk defa rastlandığına dikkat çekti. Bulgular sonucunda, Kültepe bölgesi içerisinde tarımın önemli bir geçim ve yaşam kaynağı olduğu ihtimalini daha da artırıyor.

1ha

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