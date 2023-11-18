Minik Yüreklerin Özgür Kudüs Hayali

Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Kayseri'de çocuklar 'Minik Yüreklerde ÖZGÜR KUDÜS Hayali' eyleminde Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yaptılar. 

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  • 18.11.2023 21:25
  • Güncelleme: 18.11.2023 21:25
Minik Yüreklerin Özgür Kudüs Hayali

Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde Kayseri'de çocuklar 'Minik Yüreklerde ÖZGÜR KUDÜS Hayali' eyleminde Cumhuriyet Meydanında basın açıklaması yaptılar. 

Basın açıklamasında Gazze'de yaşanan dram anlatılırken,Gazze'de çocuk,yaşlı,kadın ve erkek herkese zulmeden İsrail'in durdurulması istendi.

Filistinle Dayanışma Platformu adına basın açıklamasını yapan 13 yaşında Filistin Gönüllüsü Medine Kaçar "Artık bu zulmün son bulmasını ve kardeşlerimizin huzur bulmasını istiyoruz" dedi.
Eylemde "Çocuklar Oyuna Gazze Umuda,Katil İsrail Filistin'den Defol" sloganları atıldı.

 Basın açıklaması sonrası 11 yaşında Ömer Çınar Birinci tarafından Çocuk Hakları Bildirgesi okundu. Çocuk Hakları Bildirgesi yer alan şartların Gazze'de ki çocuklar için de sağlanması çağrısı yapıldı.

Eylem sonrası Filistin Dayanışma Çadırında çocuklara Gazze ve Kudüs temalı etkinlikler yapıldı.

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