Kumar oynayan 9 kişiye ceza yağdı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5-12 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, kumar oynatılan 2 işyerine baskın düzenlendi. Bu işyerlerinde kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan 2 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynadığı belirlenen 9 kişiye de idari para cezası uygulandı.

Aynı dönemde yapılan çalışmalarda, 17 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı ve yakalanan 21 hırsızlık şüphelisinden 9’u tutuklandı. Ayrıca hırsızlık malı olan toplam 30 bin TL değerindeki eşyalar eksiksiz bir şekilde sahiplerine geri teslim edildi.

Polis ekipleri faaliyet döneminde, hakkında toplam 311 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 177 kişiyi yakalarken, bu kişilerden 70’i adli makamlar tarafından tutuklandı.