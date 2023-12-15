Kumsmall AVM Mobilya İndirim Festivali başladı

Program kapsamında konuşan Vali Çiçek, “Bizler Kumsmall AVM’yi yalnızca ticari bir işletme olarak görmüyoruz. . Burası bizler için bambaşka bir yer. İnsanların buraya da rağbet ettiğini gördükçe ülkemiz adına çok mutluyum. Başkan Sarıkaya ve ekibi de bu hususta dertlenerek çalışıyorlar, bu azimle Kumsmall AVM’nin hak ettiği yere geleceğine inanıyorum ve bunu hep beraber başaracağız” dedi.

Kumsmall Alışveriş Merkezi’nin 15 ile 31 Aralık tarihleri arasında düzenlemeyi planladığı Mobilya İndirim Festivali başladı. Festivalin açılış programına; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve vatandaşlar katıldı. Festival kapsamında düzenlenen otomobil kampanyası çekilişini kazanan vatandaşı bizzat arayan Vali Gökmen Çiçek, müjdeyi vererek aracın hayırlı olmasını diledi.

Kumsmall AVM’yi yalnızca ticari bir işletme olarak görmediklerini söyleyen Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri’deki mobilyacılarımız bir araya gelerek bir başarı hikayesi yazmış, Avrupa’nın en büyük ikinci mobilya AVM’sini inşa etmişler. Burası bizler için bambaşka bir yer. İnsanların buraya da rağbet ettiğini gördükçe ülkemiz adına çok mutluyum. Başkan Sarıkaya ve ekibi de bu hususta dertlenerek çalışıyorlar, bu azimle Kumsmall AVM’nin hak ettiği yere geleceğine inanıyorum ve bunu hep beraber başaracağız” dedi.

Kumsmall AVM’nin yalnızca İç Anadolu’nun değil; Türkiye’nin sayılı ticaret merkezlerinden birisi olduğunu söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kumsmall AVM’nin gelişmeye devam etmesini temenni ederek Başkan Sarıkaya ve ekibine başarılar diledi.

‘HEDEFİMİZ, GLOBALDEKİ 300 MİLYAR DOLARLIK PASTADAN PAY ALMAK’

Programda Kumsmall AVM’nin mobilya sektörü açısından hedefleri hakkında detaylı bilgiler paylaşan Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, “Kayseri sanayisinde üretilen ne var ise vitrine çıkarıp hem yöresel olarak Türkiye’ye ve dünyaya pazarlayarak katma değer katmak adına bu AVM’yi kurduk. Bu AVM bizim için 365 gün fuar niteliğinde, Kayserimizin en büyük sektörü olan mobilya sektöründe biz de isteriz ki çok daha büyük katma değerli yatırımlar olsun. Bizler de sektörümüzü daha kıymetli hale getirmek, ürettiklerimizi dünyaya pazarlayabilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah 2024 yılında ve önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yapacağımız faaliyetlerle dünya arenasına girerek sektörümüzü duyuracağız. Buranın yapılmasında emeği geçen Bakanlarımız Elitaş ve Özhaseki olmak üzere, valimize, büyükşehir belediye başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Alışveriş merkezimiz ve karşıdaki imalathanelerimizle beraber tam 10 milyar liralık bir yatırım söz konusu, bu projemiz ayrıca esnaflarımız ve sanayicilerimizin de desteği sayesiyle bu noktaya geldi. Şimdiki hedefimiz ayrıca online ticarette de sektörümüzü temsil etmek ve globaldeki 300 milyar dolarlık pastadan pay alabilmek. Bu hususta maalesef ki ülkemizin bu pastadaki payı yüzde 1,5 oranında. Yüzde 1 oranında artırabilsek bile bu oran ülkemiz için çok büyük bir gelir kaynağı olacak. Bu süreçteki çalışmalarımızı durdurmadan yola devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kumsmall AVM’nin 2024 yılı planlarının düzenlenmesine ilişkin Başkan Ercan Sarıkaya’yı tebrik eden KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Mobilya Festivali’nin hayırlı olmasını diledi.