KUMSmall'da evlilik festivali

Kayseri ve bölgenin alışveriş yaşamı ile birlikte sosyal hayatına da renk katan KUMSmall AVM’de birbiri ardında gerçekleşen etkinlikler zincirine yeni bir halka daha eklendi. KUMSmall AVM’de bugün başlayan 16-19 Mayıs tarihleri arasındaki Evlilik Festivali, dans gösterilerinden canlı müzik konserlerine, konserlerden defileye kadar pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

KUMSmall Evlilik festivali; düğün salonlarından gelinlikçilere, güzellik merkezlerinden düğün organizasyon firmalarına kadar düğün ve evlilikle alakalı her sektördeki firmaların stantlarıyla ziyaretçilerini bekliyor. Evlilik Festivali’nde ücretsiz olarak izlenebilecek bir dizi etkinlik de yapılacak. 18 ve 19 Mayıs tarihlerinde yapılacak etkinlikler arasında konserler, evlilikle ilgili söyleşiler, kına ekibi gösterileri, dans gösterisi, canlı müzik konseri gibi etkinlikler bulunuyor. Bunların yanı sıra 19 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de Willma Elles ve İpek Tanrıyar gibi ünlü mankenlerin de katılacağı bir defile gerçekleştirilecek.

KUMSmall Evlilik Festivali, düğünlerini yaparak yeni bir ev kuracak çiftler için de mobilya alışverişinde fırsatlar sunuyor. KUMSmall AVM’deki mobilya mağazaları Evlilik Festivaline özel düğün paketleri hazırladı.