Küresel Vicdan Topluluğu Londra'da Gazze için harekete geçti

25'den fazla ülke temsilcilerinin bir araya geldiği Küresel Vicdan Topluluğu BM'nin Filistin ve Gazze'ye yönelik UNWRA fonlarını askıya almasını kınayarak şu açıklamayı yaptılar:

'Bizler, 27 Ocak'ta Londra'da bir araya gelen Endişe ve Vicdan Deklarasyonu Destekçileri olarak ABD, İngiltere, Almanya ve diğerlerinin Gazze'deki başlıca insani yardım kuruluşu olan UNWRA'ya yönelik tüm fonları askıya alma eylemlerini en güçlü ifadelerle kınıyoruz. Bu Batılı devletler, savaştan harap olmuş Gazze Şeridi'ndeki temel insani yardım çalışmaları için UNWRA'yı fonlardan mahrum bırakarak Gazzelileri açlık ve hastalık yoluyla yavaş ve acımasız bir ölüme mahkûm etmektedir. Bu bir toplu cezalandırma eylemidir ve 1948 tarihli Soykırım Sözleşmesi'nin 'bir grubun tamamen ya da kısmen yok olmasına yol açacak yaşam koşullarının kasten uygulanması' hükmünün açık bir ihlalidir .

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in Gazze'deki soykırım faaliyetlerini durdurmasını talep eden ara kararından bir gün sonra, İsrail'i n Batılı destekçileri Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlileri tüm temel insani yardımlardan mahrum bırakarak sefaletlerini arttırmak için harekete geçti.

UNRWA 2,3 milyon kişiye yardım eden 30.000 Gazzeli'yi istihdam etmektedir fon kaybının Gazze halkı için hesaplanamaz sonuçları olacaktır. Gazze'deki Soykırımı Durdurmak için Acil Durum Komitesi ABD, İngiltere, Kanada ve Almanya'ya

UNRWA'ya sağladıkları fonları derhal geri vermeleri ve soykırım suç ortaklığı eylemlerine son vermeleri çağrısında bulunuyoruz.'

