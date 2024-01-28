Milli takım kampına Kayseri'den bir sporcu bir antrenör

İzmir Bergama’da 26 Ocak’ta başlayan Masa Tenisi Minik-Küçük Milli Takım Kampı’na Kayseri’de bir sporcu ve bir antrenör katıldı.

İzmir Bergama’da 26 Ocak’ta başlayan ve 4 Şubat’a kadar devam edecek olan Masa Tenisi Minik-Küçük Milli Takım Kampı’na Kayseri Spor AŞ Spor Kulübü sporcularından Deniz Berra Bayram ile Antrenör Bayram Ali Polat davet edildi.

Kampa giderek çalışmalara başlayan ikiliyi kutlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başarılar diledi.