LÖSEV'den 8 Mart'a özel anlamlı buluşma
LÖSEV Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuşan Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, 'Bugün burada LÖSEV'in yetişkin kanser hastaları ve çocuğu iyileşmiş kanser tedavisi gören annelerimiz ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bir arada bulunuyoruz' dedi.
LÖSEV Kayseri Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında lösemili hastalara yönelik program düzenlendi. Program kapsamında konuşan Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, 8 Mart'ın öneminden bahsederek, "8 Mart’ın bizim için önemi, kadının hem toplumdaki hem ailedeki yerini çok önemseyen bir vakıf olmamızdan kaynaklanmaktadır. Zaten çalışanlarımızın da yüzde 90’ı kadın olan bir vakıfız. Onun önemini daha da vurgulamak, öne çıkartmak için bu günü ayrıca çok önemsiyor ve kutluyoruz. Burada hem yetişkin ailelerimize, hem de kanser hastası ailelere, hem de çocuklarımızın annesi olarak ailece bu günü anlamlandırmak istedik" sözlerine yer verdi.