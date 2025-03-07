LÖSEV'den 8 Mart'a özel anlamlı buluşma

LÖSEV Kayseri Şubesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında lösemili hastalara yönelik program düzenlendi. Program kapsamında konuşan Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı Sibel Kurşun, 8 Mart'ın öneminden bahsederek, "8 Mart’ın bizim için önemi, kadının hem toplumdaki hem ailedeki yerini çok önemseyen bir vakıf olmamızdan kaynaklanmaktadır. Zaten çalışanlarımızın da yüzde 90’ı kadın olan bir vakıfız. Onun önemini daha da vurgulamak, öne çıkartmak için bu günü ayrıca çok önemsiyor ve kutluyoruz. Burada hem yetişkin ailelerimize, hem de kanser hastası ailelere, hem de çocuklarımızın annesi olarak ailece bu günü anlamlandırmak istedik" sözlerine yer verdi.