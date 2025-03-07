Kayseri'de 'Kadın ve Çocuk Dostu Şehirler İçin Yeni Adımlar' paneli

Kayseri Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu Tarafından ‘Kadın ve Çocuk Dostu Şehirler İçin Yeni Adımlar’ konulu panel, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Panel ile ilgili konuşan Kayseri Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, “Kadın çalışma grubumuz böyle bir planlama yaptılar; konumuz da kadın dostu ve çocuk dostu şehir. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler ile işbirliği halinde Türkiye'de belli sayıda şehirde kadın dostu, çocuk dostu şehirler var, çalışmalar yapılıyor. Biz de Kayseri'yi bu çalışmalara dahil etmek istiyoruz. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman da kadınların ve çocukların hakları anlamında, yaşantıları anlamında çok olumlu gelişmeler olacağını düşünüyoruz. O yüzden de Kent Konseyi olarak destekliyoruz” diye konuştu.

Doç. Dr. Derya Evgin ise, “Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bu programımızı düzenliyoruz aynı zamanda kadın çalışma grubumuzun tanıtımı kapsamında kadın ve çocuk dostu kent kapsamında şehrimizde özellikle güvenlik, özgürlük, erişim olanağı ve fırsat eşitliği temalarını vurgulayarak farklı alanlarda uzman akademisyenlerimiz, STK temsilcimiz, Baro temsilcimiz anlamında kadın ve çocuk hakları kapsamında hassas gruplarımızın yine dezavantajlı gruplarımızın kentte güvenliğini sağlanması, yaşam kalitelerini artırılması ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri amacıyla yapacağımız faaliyetlerin ilkini başlatmış oluyoruz. Bu kapsamda paydaşlarımızla birlikte bir de farkındalık standları oluşturduk. Aslında buradaki vurgunuz kadının gücü ve birliktelik, kadının girişimciliğidir. Eğitimden iş hayatına, ekonomiye, siyasal katılıma, yerel yönetimdeki temsiliyeti anlamında her birine bir örnekle temsil etmek istedik” şeklinde konuştu.