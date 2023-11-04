LÖSEV Kayseri’den Lösemili Çocuklar Haftası’na özel şenlik

Aynı zamanda gönüllülerimiz ve bağışçılarımızın desteğiyle, kanser ve lösemi hastalığını yenmiş çocukları da biraz olsun mutlu etmeye çalışıyoruz” dedi.

LÖSEV Kayseri şubesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar haftasını kutlamak amacıyla kanser ve lösemi hastalığını yenmiş çocukların ve ailelerinin katılımlarıyla birlikte Alparslan parkında şenlik düzenledi. Etkinliğin lösemili çocuklar haftasına ve kansere dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini belirten LÖSEV Kayseri İl Koordinatörü Ayşegül Çiftçi; “LÖSEV’in önceliğinde 2-8 Kasım tarihleri arasında tüm yurtta ve yurt dışında lösemili çocukları haftasını kutluyoruz. Biz de Kayseri LÖSEV şubesi olarak bugün burada Kayseri’deki lösemili ve diğer kanser hastası çocuklarla birlikte haftamızı kutluyoruz. Burada yapılan etkinlik herkesin gönlünce eğlendiği lösemili çocuklar haftasına ve kansere dikkat çekmek amacıyla yaptığımız bir çalışmadır aynı zamanda gönüllülerimiz ve bağışçılarımızın desteğiyle, kanser ve lösemi hastalığını yenmiş çocukları da biraz olsun mutlu etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

LÖSEV’in gelişiminden gurur duyduğunu da belirten Ayşegül Çiftçi; “LÖSEV, 25 yıl önce bir masa ve bir sandalyeyle yolda bugün 75 bini aşkın hastaya yardım ulaştırmanın ve Türkiye’nin en güvenilir STK’sı olmanın haklı gururunu yaşıyor” dedi.

LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Merve Aksu Köşkeroğlu ise, “LÖSEV olarak; yetişkin ve çocuk olmak üzere bütün kanser hastalarımıza çeşitli desteklerde bulunuyoruz. LÖSEV’de lösemili bir çocuk yoktur, lösemili bir aile vardır. Bu sebeple yaptığımız destekler daha kapsamlı bir şekilde iletiliyor. Bir çocuğumuzda lösemi hastalığı teşhis edilmiş ve LÖSEV’e kayıt yaptıran ailelere aylık nakdi yardımları yatırılıyor. Ayrıca kuru gıda ve hijyen malzemeleri desteklerinde de bulunuyoruz. Kanser tedavisi devam eden bütün hastalarımızın tedavi süreçlerinde protein almaları açısından ‘mutlu et’ projemiz kapsamında bütün hastalarımıza her ay taze et temin etmek için çabalıyoruz. Bizler ayrıca bir eğitim vakfıyız. Çocuklarımıza kolej statülerinde eğitim veriyoruz, üniversite eğitimi alan çocuklarımıza da burs sağlamaktayız. ‘Canım kardeşim’ ve ‘Ders evi’ projeleriyle de eğitimine ara vermek zorunda kalan çocuklarımıza gönüllü öğretmenlerimiz eşliğinde dersler veriyoruz. Tedavisi devam eden hastalarımız için de oyuncak, kırtasiye ve pijama gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Desteklerimiz çok kapsamlı, hastalarımızın tedavi süreçlerine göre ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Şenlikte geliri LÖSEV’e bağışlanacak olan stant hakkında konuşan Atölye Şefi Hatice Aşer, “Standımızın temel amacı, yapılan ürünlerin kanser hastalarına destek olarak gitmesidir. Ürünlerimiz, Ankara’da bir atölyede yapılmaktadır, hepsi de el emeği, göz nurudur. Atölyeden LÖSEV’in mağazalarına gönderilen ürünlerimiz satılıyor ve elde edilen gelir, lösemiyle mücadele eden hastalarımızın tedavisine ya da lösemi hastalığı yenmiş hastaların tedavi sonrası süreçleri için kullanılıyor. Şu anda Kayserimizde de bir mantı üretim atölyemiz var. Hijyenik ve sağlıklı bir ortamda üretimlerimizi yapıyoruz ve çok da güzel satışlarımız oluyor, ayrıca standımıza karşı ilgi de çok büyük, herkesin gönlüne sağlık ve geldikleri için çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Eski lösemi hastası ve LÖSEV gönüllüsü 16 yaşındaki Sıla da, “LÖSEV ile 2011’de tanıştık. LÖSEV öncesi, 5-6 yaşlarındayken hastanede tedavi görüyordum. Hastalığı atlattıktan sonra ilkokul zamanlarında ‘Canım Kardeşim’ projesi kapsamındaki etütlere başladım. Daha sonralarında saha çalışmalarına yardımcı oldum, o zamanlarda bana verilen desteği ben de şimdilerde başka lösemili arkadaşlarıma gösteriyorum. Yeni hastalara da ulaşmaya çalışıyoruz ki bütün hastalar bu destekten yararlanabilsin. Hem maddî hem de manevi olarak destekte bulunmak çok özel bir şey” dedi.