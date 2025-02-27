Lunch, brunch, fast food derken şimdi de 'slow food' buluşması

Düzenlenen etkinliğe; ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Şükrü Dursun, Kayseri Otelciler Derneği Başkanı Murat Erdal, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir ile akademisyenler katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri mutfağının zengin bir kültüre sahip olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Altun şunları kaydetti: “Erciyes üniversitesi öğrenci odaklı faaliyetlerinde olsun, araştırma geliştirme faaliyetlerinde olsun, toplumsal katkı süreçlerinde her daim kendisinden söz ettiren ve sadece şehrine değil, tüm insanlığa güzel çalışmalar yapan, katkı sağlayan önemli bir kurum olarak faaliyetlerini devam ettirmektedir. Erciyes Üniversitesi kuruluşundan itibaren çalışmalarını yaparken toplumla barışık ve bütünleşik olarak hareket etmek de bizim en temel görevlerimiz arasında olduğunu düşünüyoruz. Anadolu coğrafyası, Kayserimiz mutfak alanında zengin bir kültüre sahiptir. Bunların ön plana çıkması üniversitemizin de en temel görevleri arasındadır.”

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Güllü de gastronominin önemine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kayseri ülkemizde olduğu gibi, turizm sektöründe her geçen gün turizm skorlarını yükselten bir şehrimiz oldu. Bu gelişmede, turizm sektörleri içerisinde gastronominin de büyük bir önemi var. Gastronomi içerisinde de geleneksel yiyecek içeceklerin bu kapsamda büyük bir önemi bulunmaktadır.”

Üniversitemiz turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa Ülker’in moderatörlüğünü yaptığı panelde, Şef Hazer Amani ve Şef Elif Korkmazel katılımcılara bilgi verildi.

Panelin ardından etkinlik, atölye çalışmaları ile devam etti.

Türk ve geleneksel Kayseri mutfağını batı özentisi bir bakış açısıyla sunma etkinliklerine, 27 Şubat’ta düzenlenecek olan “Slow Food Kayseri Buluşması”yla bir yenisi daha ekleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün insanlığın en önemli sağlık sorunu olarak gördüğü obeziteyi körükleyen, geleneksel Türk mutfağını hiçe sayan yeni beslenme tarz ve alışkanlıkları ne yazık ki farklı ekinliklerle ilimzide de kabul ettirilmeye çalışılıyor.

Bu tarz batı özentisi, geleneksel beslenme yöntemlerini yok sayan etkinliklerden biri de Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Kayseri Otelciler Derneği iş birliğinde Fier Life Center’da "Slow Food Kayseri Buluşması" etkinliği düzenlenecek. Etkinlikte Şef ve TV Programcısı Hazer Amani ile Şef ve TV Programcısı Elif Korkmazel konuşmacı olarak yer alacak.

Gastronomi şehri Kayseri'nin geleneksel özgün Kayseri Mutfağı'nın, batı tarzı isimlendirme ve beslenme alışkanlıklarıyla bu tür karartma faaliyetleri tepkiyle karşılanıyor.