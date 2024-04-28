Madımak toplarken kaybolan 90 yaşındaki adamı arama çalışmaları sürüyor

Sivas’ta madımak toplamak için çıktığı arazide kaybolan 90 yaşındaki şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Zara ilçesinde saat 14.00 sıralarında Gürlevik Dağı çevresine madımak toplamaya giden 4 kişilik grupta bulunan 90 yaşındaki İbrahim Korkmaz, bir süre sonra kayboldu. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, sağlık ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları 8 araç ve 48 personel ile devam ediyor.