Mahsur kalan kampçıları muhtar kurtardı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 kampçı, Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı tarafından kurtarıldı.

Mahsur kalan kampçıları muhtar kurtardı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 kampçı, Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı tarafından kurtarıldı.

Berçin Yaylasında kamp yapan ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 3 kampçı durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. ekipler, kardan kapalı olan yolu açmak için çalışma başlatırken, haberi alan Aslantaş Mahalle Muhtarı Hamdi Davarcı da mahsur kalanlara ulaşmak için hareket etti. Traktörüyle yaklaşık 3 saat süren uğraşların ardından bölgeye ulaşan muhtar Davarcı; mahsur kalanları kurtararak güvenli bölgeye tahliye etti.

İHA
Kayseri Gündem

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