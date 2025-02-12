Mali Müşavir Başkurt 'İşverene, bin liralık asgari ücret desteği olacak'

Mali Müşavir Agahhan Başkurt, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Mali Gündem’ programına katılarak, moderatör Fatih Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

2025 Yılı Asgari Ücret Desteği Hakkında Kritik Açıklamalar

Mali Müşavir Agahhan Başkurt, 2025 yılı için işverenlere sağlanacak bin liralık asgari ücret desteği hakkında açıklamalarda bulundu. Başkurt, SGK borcu bulunan ve bu borçları yapılandırmayan işverenlerin destekten faydalanamayacağını vurguladı. Ev hizmetlerinde veya 10 gün üzerinde sigortalı çalışanı olan işverenler ile toplu iş sözleşmesindekilerin de bu teşvikten yararlanabileceğini belirterek; “İşverene 2025 yılında bin liralık bir asgari ücret desteği olacak. Bunlar da Ocak ayından itibaren SGK ödemelerinde yansıtılacak. Geçen sene 750 liraydı, bu sene bin lira olarak açıklandı. Gün hesabına çok dikkat edilmesi lazım. Eğer SGK’ya borcumuz varsa yapılandırma dışında cezai durumlara karşı olsun, prim ödemelerinde bunların hepsini yapılandırıyorsa ve mevcut sigortalar ödeniyorsa, hiçbir sıkıntı yok. Ama geçmiş borçlar varsa bir de üzerine teşvik alma şansı bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

‘EV HİZMETLERİNDE VEYA SİGORTALI ÇALIŞANI OLAN İŞ VERENLERDE DESTEKTEN FAYDALANACAK’

Ev hizmetlerinde sigortalı çalışanlar ve toplu iş sözleşmesindeki teşvik amaçlı desteğinden bahseden Başkurt; “Ev hizmetlerinde ya da 10 gün üzerinde sigortalı çalıştıranlar, bunlar da bu destekten faydalanabilecek. Toplu iş sözleşmesine tabi olanlar var, özel sektörde bulunanlara teşvik ücreti 2 bin lira olacak” şeklinde konuştu.

‘MEVCUT SİGORTALARINI ÖDEMEYEN İŞ YERLERİ DESTEKTEN FAYDALANAMAYACAK’

İşverenlerin 2025 yılı için sunulan destekten faydalanabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerektiğini vurgulayan Mali Müşavir Başkurt; “Bu destekten, geçmiş yılda en düşük sigortalı çalıştırdığı aydan daha düşük, bir kere sigortalı çalışanı olmayan işyerleri faydalanabilecek. Yani istihdam azaltımı olmamış olacak. İkinci olarak, SGK’ya daha önceden prim borcu veya idari para cezası nedeniyle borcu olan ve bu borçları yapılandırmamış olan işverenler, mevcut sigortalarını ödemiyorsa, bu kişiler bu kapsamdan faydalanamayacak” ifadelerini kullandı.