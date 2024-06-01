Mavi Marmara Şehitleri ve Furkan Doğan anıldı

Beytül Makdis Derneği ve Mavi Marmara Derneği tarafından Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde, Mavi Marmara Şehitlerini anmak üzere düzenlenen programda duygusal anlar yaşandı.

Mavi Marmara Şehitleri ve Furkan Doğan anıldı
Kayseri GündemEditör

Mavi Marmara yolculuğuna Kayseri'den katılan 10 kişiden biri olan Mavi Marmara Derneği Kayseri Başkanı Gönül Memiş yaptığı konuşmada, tüm insani özelliklerini kaybetmiş İsrail askerlerinin korkularından bahsederek, Batı'nın ve insan haklarının hiçbir zaman müslümanların lehine bir karar vermeyeceklerini, böyle bir beklenti içinde olunmaması gerektiğini vurguladı.

Beytül Makdis Derneği Başkanı Avukat Fevzi Konaç da Gazze'de yaşanan dramlardan örnekler vererek Filistin davasına sahip çıkmak ve bu davayı anlatmak için neler yapılması gerektiğini ifade etti.

Kayseri'den Mavi Marmara'ya katılanların da konuştuğu programda, Kayserili katılımcılardan şehit olan Furkan Doğan için de dualar okundu.

Ailelerin yoğun bir katılım sağladıkları programın sunuculuğunu Erdal Ergenç yaptı. Zaman zaman duygusal anlar yaşanan program, Kur'anı Kerim tilaveti, Filistin üzerine yazılmış şiirlerin okunması, ezgi ve ilahi sanatçısı Harun Kayasandık'ın Filistin üzerine parçalar okuduğu konseri ile devam etti.

Zaman zaman hafif yağmur altında geçen programda, akşam ve yatsı namazları toplu olarak açık alanda kılınırken, Hikmet sarı Hoca tarafından namaz sonrası Gazze şehitleri için gıyabi cenaze namaz kılınıp dualar edildi.

Mavi Marmara Şehitleri anıldı

Mavi Marmara Şehitleri anıldıMavi Marmara Şehitleri anıldı

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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