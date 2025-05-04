Meclis üyesi Ahmet Turan Özkan, toprağa verildi

CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan, Hulusi Akar Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Meclis üyesi Ahmet Turan Özkan, toprağa verildi

CHP Kocasinan Belediyesi Meclis Üyesi Ahmet Turan Özkan, kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen Özkan, hayatını kaybetti. Özkan'ın cenazesi, Hulusi Akar Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin, İYİ Parti GİK üyesi Kazım Yücel, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Haber Merkezi

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