Meclis üyesi Özkan'ın adı parkta yaşatılacak

Kocasinan Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Başkan Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleştirildi. 14 asıl 1 ek gündem maddesi müzakere edildi. Toplantı öncesi geçtiğimiz günlerde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden meclis üyesi Ahmet Turan Özkan, yerine karanfil konularak anıldı.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar ise Özkan’ın isminin bir çocuk parkına verilmesi talebine ilişkin, “Sevenlerine, geride bıraktıklarına Allah’tan sağlıklı, hayırlı ömürler diliyoruz. Allah sabır versin. Yeni yaptığımız parklardan bir tanesini önümüzdeki mecliste gündeme getirelim, bu şekilde değerlendirelim. Bu nazik düşünce için teşekkür ederiz” diye konuştu.