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Beton mikserleri üzerindeki esprili yazılar gülümsetti

Kayseri'de bir firmaya ait beton mikserlerinin tambur kısımlarına yazılan esprili sözler, okuyanları gülümsetti.

Beton mikserleri üzerindeki esprili yazılar gülümsetti

Kentte bir firmaya ait 7 beton mikserinin üzerindeki espriler dikkat çekti. Firma, 7 beton mikserinin tambur kısımlarına, "Sana içimi dökmeye geldim", "İlgisiz kalınca donan tek şey beton değil", "Ortalığı değil betonumuzu karıştırıyoruz", "Sen de bir gün kıvamını bulursun belki", "Mikser gibisin ortalığı karıştırıyorsun", "Beton da bazı sevgiler gibidir, kıymeti sonradan anlaşılır", "Ortalığı değil, betonumuzu karıştırıyoruz" gibi mizahi cümleler yazdırdı. Bu esprili cümleler vatandaşları gülümsetti.

Haber Merkezi

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