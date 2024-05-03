Melikgazi, açık hava sosyal tesisleri ile canlanacak

Melikgazi genelinde hizmet, yatırım ve projelerini titizlikle sürdüren Başkan Palancıoğlu, ihtiyaç duyulan bölgelerde vatandaşların sosyal etkinliklerini gerçekleştirebilecekleri Açık Hava Sosyal Tesisleri yapacağını ifade etti.

Açık Hava Sosyal Tesisleri’nin vatandaşların özel anlarını ve toplumsal etkinliklerini doğayla iç içe gerçekleştirmelerini sağlayarak unutulmaz deneyimler sunacağını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi’mizde hemşehrilerimizin sosyal hayatına katkı sağlayacak önemli projelerimizi hayata geçirmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Yenilikçi ve vizyoner anlayışımızla ilçemizi ileriye taşıyacak hizmetlerimizi, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek, yaşam standartlarını yükseltecek, mutlu edecek şekilde tasarlıyoruz. Vatandaşlarımızın kültürel, sportif aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri, doğa ile bütünleşmelerini sağlayacak yeni projemizi bu kapsamda hayata geçireceğiz” dedi.

“Açık Hava Sosyal Tesisleri ile birçok etkinlik hayata geçecek”

Melikgazi’nin refah seviyesini yükselten hizmet ve yatırımlarıyla gündeme gelen Başkan Palancıoğlu, ihtiyaç duyulan bölgelerde ilçeye Açık Hava Sosyal Tesisleri kazandıracağını söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Melikgazi’mizde vatandaşlarımızın bir araya gelebilecekleri, taziye, nikah, düğün, asker uğurlama aktiviteleri için mekan ihtiyaçları bulunuyor. Vatandaşlarımızın bir araya gelebilmesi için ihtiyaç duydukları bu tesisleri ilçemize kazandıracağız. Açık Hava Sosyal Tesisleri Projesi, doğayla iç içe sosyal etkinlikler için ideal bir ortam sunacak ve kır nikahlarından taziye alanlarına, konser ve etkinliklere kadar geniş bir yelpazede vatandaşlarımıza hizmet sağlayacak. Melikgazi’ye değer hizmet ve yatırımlarımızla hemşehrilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz. Güzel ilçemizin gelişim ve refahı için yılmadan, yorulmadan, var gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birçok etkinlikte bizleri bir araya getirecek Açık Hava Sosyal Tesisleri Projemiz kıymetli hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun.”