Melikgazi Belediyesi YKS kurs kayıtları başladı

Melikgazi Belediyesi'nin sınava hazırlanmak isteyen öğrencilere ücretsiz olarak imkn sağladığı 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yeni dönem Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kurs kayıtları başladı.

PAYLAŞ
  • 01.08.2023 12:34
  • Güncelleme: 01.08.2023 16:14
Melikgazi Belediyesi YKS kurs kayıtları başladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin sınava hazırlanmak isteyen öğrencilere ücretsiz olarak imkân sağladığı 2023-2024 eğitim-öğretim yılı yeni dönem Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kurs kayıtları başladı.

Melikgazi Belediyesi olarak eğitim ve öğretim hizmetlerine hız kesmeden devam ettiklerini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi eğitim ve eğitimcinin dostu ve en büyük destekçisidir. Bunu da eğitim hayatına yaptığımız yatırım ve hizmetlerde görebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bu yılda liseden mezun durumdaki öğrencilere ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık kursları vereceğiz. Kayıtlarımız başladı. Öğrencilerimizin gelecek hayallerine ışık tutmak için destek sağladığımız YKS kurslarımızla bu yıl da hizmet vermekteyiz. Sınava hazırlanmak isteyen öğrencilerimiz, İldem, Tınaztepe, Danışmentgazi ve Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisleri’nde ücretsiz olarak kurslarımıza katılabilir; uzman öğretmenlerimiz ile birlikte çalışmalarına devam edebilirler. Kurslarımızda tüm branş dersleri verilecektir. Eğitimli gençlerimiz bu ülkenin geleceğidir” dedi.

YKS kurslarına ücretsiz kayıt olmak isteyen öğrenciler, www.melikgazi.bel.tr adresi üzerinden veya 252 16 65-67 numaralı telefondan bilgi alarak kayıtlarını yaptırabilecekler.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Melikgazi'de ihtiyaçlar bir bir gideriliyor

Melikgazi'de ihtiyaçlar bir bir gideriliyor

Altın Rekora Koşuyor

Altın Rekora Koşuyor

Uyuşturucu madde operasyonunda 1 gözaltı

Uyuşturucu madde operasyonunda 1 gözaltı

Büyükşehir'in Sarıoğlan Çiftlik Kapalı Yüzme Havuzu hizmete başladı

Büyükşehir'in Sarıoğlan Çiftlik Kapalı Yüzme Havuzu hizmete başladı

Başkan Çolakbayrakdar'dan kentsel dönüşümle Erkilet'e tarihi hamle

Başkan Çolakbayrakdar'dan kentsel dönüşümle Erkilet'e tarihi hamle

Bahçesinde kenevir yetiştiren şahıs jandarmadan kaçamadı

Bahçesinde kenevir yetiştiren şahıs jandarmadan kaçamadı

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserisporlu futbolcu Gökhan, Kemen ve Cardoso taraftarla buluştu

Kayserisporlu futbolcu Gökhan, Kemen ve Cardoso taraftarla buluştu

İYİ Partili Yücel, yol sorununa dikkat çekti

İYİ Partili Yücel, yol sorununa dikkat çekti

DAHA FAZLA
Kayserispor - Galatasaray maçı 12 Ağustos'ta

Kayserispor - Galatasaray maçı 12 Ağustos’ta

Uyuşturucuyu elektrikli şömineye saklamışlar

Uyuşturucuyu elektrikli şömineye saklamışlar

Kayseri'deki yangından acı haber: İşçinin cansız bedeni bulundu

Kayseri'deki yangından acı haber: İşçinin cansız bedeni bulundu

Ülkemizde 25 milyon ruhsatsız silah varmış

Ülkemizde 25 milyon ruhsatsız silah varmış

13 Katlı binanın çatısında korkutan yangın

13 Katlı binanın çatısında korkutan yangın