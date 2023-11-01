Melikgazi'de 27 hırsızlık yapan 27 kişi suçüstü yakalandı

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünce son bir ayda yapılan çalışmalarda 52 faili meçhul olay aydınlatılırken 61 faili firar şahıs ise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 144 bin 235 şahıs ve 66 bin 218 araç kaydı sorgulandı. 190 aranan şahıs, 23 yakalama hacizli oto, 12 çalıntı oto-motosiklet yakalandı. Çalışmalarda 53 faili meçhul olay aydınlatılırken 61 faili firar şahıs da yakalandı. 27 şahıs hırsızlıktan suçundan ekiplerce suçüstü yakalandı. Ayrıca çalışmalarda; 83 kayıp şahıs bulundu, 35 şahsa bakaya işlemi yapıldı, 203 şahsa Kabahatler Kanunu’ndan işlem yapıldı.

Öte yandan 4 ruhsatsız tabanca, 19 tüfek, 29 kurusıkı tabanca, 323 fişek, 13 bıçak ele geçirildi.