Melikgazi'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor

İlçenin birçok yerinde kentsel dönüşüm çalışmalarına devam eden Melikgazi Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi’nde yapacağı 20 blok 800 daire için yıkım çalışmalarını tamamladı.

Kentsel dönüşümün geleceğe sürdürülebilir, çevre duyarlılığı yüksek yerleşim yerleri olmalarına yönelik önem teşkil ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Kazım Karabekir mahallemizin kentsel dönüşüm çalışmaları hızla devam ediyor. Burada başlatmış olduğumuz yıkım çalışmalarımızda hızlı bir şekilde sona gelerek bölgemizin temizliğini bitirmiş durumdayız. 100 bin metrekare alanda 20 blok olmak üzere yapılmasını planladığımız kentsel dönüşüm çalışmalarımız başarılı bir şekilde devam ediyor. Kazım Karabekir Mahallemizin dönüşümü için ihalelerimizi düzenleyip vatandaşlarımızın evlerine kavuşması için yapım çalışmalarımıza süratle başlayacağız” dedi.

Vatandaşların huzurunun en değerli bileşen olduğunu ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, ‘’Vatandaşlarımıza en kaliteli hizmeti sunmak bizim hakiki görevimiz. Sağlıklı, huzurlu bir yaşam alanı oluşturmak için hızlı bir şekilde aksiyon alarak gerekeni yapıyoruz. Kazım Karabekir Mahallemizde olduğu gibi, Melikgazi’mizin kentsel dönüşüme ihtiyacı olan her noktasına ulaşacağız. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.