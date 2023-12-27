Melikgazi'den 5 yılda 270 park ve 3 milyon metrekare yeşil alan

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sosyal ve psikolojik açıdan da yaşamlarını güzelleştirmeyi hedefleyen Melikgazi Belediyesi, 5 yılda ilçeye 270 yeni park kazandırırken 3 milyon metrekare de yeşil alan kazandırdı.

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  • 27.12.2023 14:54
  • Güncelleme: 27.12.2023 16:33
Melikgazi'den 5 yılda 270 park ve 3 milyon metrekare yeşil alan
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra; sosyal ve psikolojik açıdan da yaşamlarını güzelleştirmeyi hedefleyen Melikgazi Belediyesi, 5 yılda ilçeye 270 yeni park kazandırırken 3 milyon metrekare de yeşil alan kazandırdı.

2019 yılından bu yana hem yeni park yapan hem de eskiyen parkları yenileyen Melikgazi Belediyesi, ilçedeki yeşil alan sayısını artırdı. Yeni yeşil alanlarla halkın eğlence, dinlenme ve spor yapma alanı karşılanırken hem de ilçenin güzelleşmesine de katkı sağlandı.

Melikgazi Belediyesi olarak her yaş ve kesimden insanın faydalanacağı projelere imza attıklarını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak işimiz de gücümüz de hizmet. Rutin belediyecilik hizmetlerimiz dışında yepyeni projelerimizle ilçemizi geliştiriyor, eğitimden kültüre, spordan sosyal faaliyetlere kadar vatandaşlarımıza birçok alanda hizmet veriyoruz. Melikgazi’mize kazandırdığımız birçok projeden biri de ilçemize yeni parklar kazandırmak ve mevcut parklarımızı revize etmek oldu. Yeni parklarımızda kültürel etkinliklerle, sportif faaliyetlerle sosyal hayat canlandırılırken, prestij parklarla Melikgazi’mizin çehresi daha da güzelleştirildi. İlçede tüm mahallelerimizde temalı, yeni nesil oyun gruplu, 7’den 70’e herkese hitap eden parklar inşa ettik. Oyun alanları çocukların fiziksel ve zihinsel gelişmelerine katkıda bulunur. Çocuklarımız parklarda doya doya oynasın diye park olmayan mahallelerimizde yeni parklar yaptık” dedi.

“Daha canlı, modern ve yeşili ile nefes alan bir Melikgazi”

Ailelerin gezip nefes alabileceği, eşleri ile buluşabileceği, spor etkinliklerini gerçekleştirirken çocukların da oyun oynayıp keyifli vakit geçirebilecekleri parkların sayısını 5 yıl içinde artırdıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, "Melikgazi’mizin doğal zenginliklerini de yeşil alanı artırma hedefimizi gerçekleştirdik. Parklar ve yeşil alanlar bilinen bütün özelliklerinin yanında aynı zamanda sosyal olarak da büyük bir ihtiyacı karşılıyor. Bizler de Melikgazi Belediyesi olarak bu farkındalıkla göreve geldiğimiz 2019 yılından bugüne 270 parkımızın yapımını tamamladık, 3 milyon metrekare yeşil alan kazandırdık. Daha canlı, modern ve yeşili ile nefes alan bir Melikgazi için tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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