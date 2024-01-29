Melikgazi'den minik öğrencilere tiyatro oyunu

Melikgazi Belediyesi’nin karne şenliği çerçevesinde düzenlediği ’Küçük Prens’ tiyatro oyunu minik tiyatro severlerle buluştu.

İki seans halinde sahnelenen oyunu minik sanatseverlerin büyük ilgiyle izlediğini söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Sosyal belediyecilik hizmetlerimiz çerçevesinde kültürel ve sanatsal etkinliklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Karne şenliği bünyesinde eğitim dönemi boyunca çok çalışan ve yorulan öğrencilerimiz için birçok etkinlik düzenledik. Sahne yarışmaları, kukla gösterisi, tiyatro, Hacivat Karagöz gösterisi, maskot bando ve konser etkinliklerimizle, çocuklarımızla beraber doyasıya eğlendik. Bugüne kadar yüz binlerce insanın başucu kitabı olan ’Küçük Prens’ kitabını çok seven çocuklarımız için tiyatrosunu gösterime sunduk. Sahneye uyarlanan oyunu minik tiyatro severler ile büyük ilgiyle izledik. Çocuklarımızın kültürel ve zihinsel gelişimlerini destekleyici çocuk tiyatro gösterimiz ile eğlenceli ve keyifli vakit geçirdik. 28 Ocak Pazartesi günü Yıldırım Beyazıt Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Sosyal Tesisi Karne Şenliği Etkinliğimizde doyasıya eğlenmek için tüm afacanlarımızı bekliyorum" dedi.