Akaryakıt istasyonuna dönüştürülen cami arsası için keşif yapılacak
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planında cami olarak belirlenen alanın akaryakıt istasyonuna dönüştürülmesi oy çokluğuyla kabul edilmişti.
CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy’un konuyu yargıya taşımasının ardından mahkeme, 21 Şubat’ta yerinde keşif yapılmasına karar verdi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi’nde; Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planında cami olarak planlanan alanın akaryakıt istasyonuna çevrilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. CHP Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Çalıksoy ise kararı mahkemeye taşıdı. Mahkeme heyeti, ara kararla 21 Şubat Cuma günü yerinde keşif yapılmasına karar verdi. Yapılacak keşif sonrası, bilirkişi raporuna göre karar verilmesi bekleniyor.