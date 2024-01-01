Memduh Başkan Filistin Hayır Çarşısı'ndan alışveriş yaptı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Filistin Hayır Çarşısını ziyaret ederek alış veriş yapıp yardımda bulundu.
- 01.01.2024 18:31
- Güncelleme: 01.01.2024 18:31
Filistin'de yaşanan drama destek olmak maksadıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanında bulunan Filistin çadırını ziyaret ederek, gıda ve örgü ürünlerinden alarak Gazze yardım sandığına yardımda bulundu.
Yaklaşık bir aylık bir süre içinde Valilik izni ile yapılan yadım toplama faaliyetleri devam ediyor.
Haber Merkezi
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