Memduh Başkan Filistin Hayır Çarşısı'ndan alışveriş yaptı

Filistin'de yaşanan drama destek olmak maksadıyla Kayseri Cumhuriyet Meydanında bulunan Filistin çadırını ziyaret ederek, gıda ve örgü ürünlerinden alarak Gazze yardım sandığına yardımda bulundu.

Yaklaşık bir aylık bir süre içinde Valilik izni ile yapılan yadım toplama faaliyetleri devam ediyor.