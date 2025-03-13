Kayseri Bilişim Akademisi başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bilişim teknolojileri alanında yetkinlik kazanmalarını sağlamak amacıyla Kayseri Bilişim Akademisi'ni hayata geçiriyor. Proje, 15 Mart 2025 tarihinde başlayacak ve gençleri geleceğin uzmanları olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Kayseri Bilişim Akademisi başlıyor

Bilişim Akademisi, yapay zeka, programlama ve siber güvenlik gibi konularda derinlemesine eğitimler sunarken, öğrencilere sosyal beceriler de kazandırmayı amaçlıyor. 30 öğrenci, bu eğitim sürecinde problem çözme, takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirerek, bilimsel metodolojilerle çalışmalara katılacaklar.

Eğitimler, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı KAYMEK Akademi'de gerçekleştirilecek. Katılımcılar, sınavla seçilecek ve bu proje, Kayseri’nin teknoloji ve eğitim alanındaki vizyonunu bir adım ileri taşıyacak önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu yeni fırsat, gençlerin kariyerlerine yön vermek ve bilişim alanında yetkin bireyler olmalarını sağlamak için büyük bir adım. Kayseri'nin bilişimle büyüyen bir şehir olma hedefi doğrultusunda, gelecek nesillere yönelik umut verici bir gelişme.

Haber Merkezi

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