'Mesleki eğitim konusunda herkes şikayetçi ama kimse bir şey yapmıyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programına katılarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı. Milletvekili Cıngı, mesleki çalışma personeli açığına değinerek Kayseri’de bu konu üzerinden yürütülen çalışmalar hakkında konuştu. Cıngı konuyla ilgili, “Kayseri sanayi ve ticaretini çok iyi bilirim, onların genel problemi ihracat siparişi var, ihracat canlı ama üreteceğimiz çalışma personellerine ulaşamıyoruz. Büyük bir sanayicimiz Kayseri’de 2 milyona yeni bir hat aldım ama maalesef açamıyorum çalıştıracak adam bulamıyorum dedi. Geçen yılda konuştuk, bizim teknik insan açığımız ortada, meslek liselerimiz uzun yıllar kaderine terk edildi. O zaman bunu bir milletvekili olarak popülarize edelim, yeni gelecek nesle meslek sahibi olma konusunda sosyal sorumluluk olarak ikaz edelim dedik. Binlerce mülakat yaptım bu süreçte, bir tarafta da üniversitelerden mezun arkadaşlar iş bulamıyorum, diyor bunlarda bir yandan insanın içini acıtıyor. O zaman bir tarafta açık var diğer tarafta diplomalı beklentili bir kitle var, o zaman o fazlalığı aşağıya çekmemiz lazım. Herkes okusun ama açık öğretim diye bir gerçek var. Mesleki eğitimin önemi çok fazla ortaya çıkıyor. Geçen yıl Kayseri’de bu konuya odaklandık. Önceki Milli eğitim müdürümüz çok çaba sarfetti, meslek lise müdürleriyle komisyon kurduk ve bu problemleri nasıl çözeriz dedik. Ortada bir gerçeklik var herkes şikayetçi ama kimse bir şey yapmıyor, elimizi bağladık üzerimize gelen tırı bekliyoruz. 2024 yılında bu problem varsa 2030’da ne yapacağız? Bir taraftan da ülkenin çapı büyüyor, ama insanın çalışma gücü yetmiyor. Kayseri Üniversitesi meslek eğitim konusunda çok iyi, Erciyes üniversitesinde ve diğer üniversitelerde çok değerli hocalar var, onlarla birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. Çalıştayımızda çok değerli arkadaşlarla birlikte çalışmalar gerçekleştirdik. Şu anki gençlerin en büyük sorunu işsizlik ve kariyer oluyor. Bizde gençlerimize öncü olup meslek konusunda bilgilendirme yaparsak op zaman gençlerimizin bu meslek eğitimlerini tercih etmesi daha rahat olur. Bundan sonraki süreçte kendi işini kurmak isteyen gençlerimizin devletin KOSGEB, Kalkınma Ajansı gibi yerlerle verilecek olan desteklerini konuşacağız” diye konuştu.